WSJ: ХАМАС выразило готовность начать обсуждать новую сделку по освобождению заложников

По информации газеты The Wall Street Journal, представители движения согласны освободить часть пленных в обмен на значительную паузу в боевых действиях

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС готово начать обсуждение нового соглашения по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа. Об этом во вторник сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников.

По их данным, ХАМАС готово освободить часть заложников в обмен на значительную паузу в боевых действиях.

Как отмечает издание, эта инициатива "знаменует собой значительный сдвиг в позиции ХАМАС". Движение на протяжении нескольких недель настаивало на том, что оно будет вести переговоры по заложникам только в рамках всеобъемлющего соглашения, которое приведет к окончанию конфликта в анклаве, указывает издание.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что США, Египет и Катар подталкивают Израиль и ХАМАС к новой сделке по освобождению заложников. Согласно плану, сначала ХАМАС отпустит всех заложников из числа гражданских, а Израиль в ответ освободит несколько сотен палестинских заключенных, выведет свои силы из городов анклава, обеспечит свободу передвижения в секторе Газа и разрешит увеличить вдвое объем поставок гуманитарной помощи. Вторая часть сделки предусматривает освобождение ХАМАС израильских женщин-военнослужащих в обмен на палестинских заключенных. Третья часть плана подразумевает освобождение израильских военных - в обмен на это Армия обороны Израиля должна будет вывести часть своих сил из анклава.