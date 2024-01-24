AFP: при ударах по объектам поддерживаемых Ираном ополченцев в Ираке погибли два человека

По данным агентства France-Presse, еще двое пострадали

БЕЙРУТ, 24 января. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли в результате ударов американских военных по объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке. Об этом сообщило агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на источники.

Согласно данным источников AFP в Министерстве внутренних дел Ирака и источнику в силах иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби", два человека погибли и еще двое пострадали в результате атак.

Центральное командование ВС США ранее подтвердило, что американские военные нанесли удары по трем объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке. Отмечается, что удары были совершены в ответ на нападения, в том числе на военную базу Айн-эль-Асад в иракской провинции Анбар.