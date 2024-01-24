В Ливане заявили, что Запад теряет свое лицо из-за поддержки израильской агрессии в Газе

Исполняющий обязанности министра иностранных дел республики Абдалла Бу Хабиб считает, что "без восстановления исторической справедливости по отношению к палестинцам на Ближнем Востоке невозможно установить мир"

ООН, 24 января. /ТАСС/. Продолжение военных действий в секторе Газа без каких-либо перспектив политического урегулирования усиливает угрозу возникновения регионального конфликта. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб, который выступил на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

"Поддерживая агрессию Израиля, страны Запада выдают ему лицензию на дальнейшее нарушение прав человека и массовые убийства палестинцев, - отметил глава МИД. - Это ведет к тому, что Запад теряет свое лицо в глазах народов региона".

По мнению Бу Хабиба, "без восстановления исторической справедливости по отношению к палестинцам на Ближнем Востоке невозможно установить мир". "Израилю своими бесконечными войнами не удастся стереть с лица земли палестинский народ, - подчеркнул он. - А попытки уничтожить движение ХАМАС приведут к появлению еще более радикальных организаций".

Коснувшись ситуации на юге Ливана, где наблюдается военная эскалация, глава внешнеполитического ведомства указал на возможность восстановления там стабильности в случае вывода израильских войск из тех районов, которые остались под их контролем после эвакуации из арабской республики в 2000 году.

"Мы стремимся предупредить расширение конфликта и рассчитываем на улаживание пограничных проблем путем переговоров", - сообщил Бу Хабиб. По его словам, "несмотря на ужасные последствия израильских бомбардировок, на Ближнем Востоке сейчас появился уникальный шанс положить конец насилию и оккупации".