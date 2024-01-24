Хейли заявила, что согласна со многим в политике Трампа

Экс-постоянный представитель США при ООН также отметила, что дважды голосовала за бывшего американского лидера

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. Бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что согласна со многими пунктами политики предыдущего хозяина Белого дома Дональда Трампа.

"Я голосовала за Трампа дважды. Я гордилась тем, что служила Америке в его администрации. Я согласна со многим в его политике", - сказала она во вторник, выступая на митинге своих сторонников в штате Нью-Гэмпшир. Трансляцию вел телеканал Fox News.

Хейли добавила, что решила баллотироваться в президенты, поскольку "беспокоится о будущем страны".

Республиканцы по итогам первичных выборов (праймериз) в Нью-Гэмпшире распределят голоса 22 делегатов. Официально Республиканская партия объявит имя своего кандидата на пост президента США 15 июля на съезде в городе Милуоки (штат Висконсин). Чтобы стать им, претенденту необходимо заручиться поддержкой 1 215 из 2 429 делегатов. Президентские выборы пройдут 5 ноября.