Хейли считает, что демократы хотят выдвижения Трампа кандидатом в президенты США

Экс-постпред Соединенных Штатов при ООН убеждена, что она "с легкостью" сможет обойти Байдена на выборах

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. Демократическая партия США заинтересована в выдвижении бывшего американского лидера Дональда Трампа кандидатом на участие в президентских выборах от республиканцев. Об этом заявила экс-постпред США при ООН Никки Хейли, выступая перед своими сторонниками в штате Нью-Гэмпшир.

"Демократы страшно хотят участвовать в предвыборной гонке против Дональда Трампа. Они знают, что Трамп - единственный республиканец в этой стране, над которым сможет одержать победу [действующий президент США] Джо Байден", - сказала она.

Сама Хейли убеждена, что она "с легкостью" обойдет Байдена на выборах.

Экс-постпред США при ООН также поздравила Трампа с победой на праймериз в штате Нью-Гэмпшир и заявила, что не намерена выходить из гонки.

Ранее победу Трампу в своих прогнозах отдали агентство Associated Press, телеканалы Fox News, NBC и CNN. Как пишет CNN, на данный момент обработаны 22% бюллетеней: 54,5% голосов набирает Трамп, 44% - Хейли.

Официально Республиканская партия объявит имя своего кандидата на пост президента США на выборах 2024 года 15 июля на съезде в городе Милуоки (штат Висконсин). Чтобы стать им, претенденту необходимо заручиться поддержкой 1 215 из 2 429 делегатов.

Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года.