Хейли поздравила Трампа с победой на праймериз в Нью-Гэмпшире

Экс-постпред США при ООН отметила, что пока не собирается выходить из президентской гонки в США

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. Экс-постпред США при ООН Никки Хейли поздравила бывшего президента США Дональда Трампа с победой на первичных выборах в штате Нью-Гэмпшир.

"Я хочу поздравить Дональда Трампа с его победой сегодня вечером. Он это заслужил. И я хочу это признать", - сказала она во вторник, выступая перед сторонниками. Трансляцию вел телеканал Fox News.

Хейли заявила, что пока не собирается выходить из президентской гонки в США. "Эта гонка еще далека от завершения. Впереди еще десятки штатов", - указала Хейли. Трансляцию вел телеканал CNN. Она добавила, что теперь нацелена на предвыборную борьбу в Южной Каролине.

Экс-постпред США при ООН отметила, что изначально не являлась одним из ведущих претендентов на выдвижение кандидатом в президенты США, однако сейчас вышла на лидирующие позиции. "Нас (претендентов от Республиканской партии - прим. ТАСС) было 14, и нам отдавали 2% [голосов]. Ну что же, я боец, а также цепкая. И вот теперь мы с Дональдом Трампом единственные, кто остался [в предвыборной гонке республиканцев]", - сказала Хейли.

Ранее победу Трампу в своих прогнозах отдали агентство Associated Press, телеканалы CNN, Fox News и NBC. По информации CNN, уже обработаны 22% бюллетеней: 54,5% голосов набирает Трамп, 44% - Хейли.

Республиканцы по итогам праймериз в Нью-Гэмпшире распределят голоса 22 делегатов. Официально Республиканская партия объявит имя своего кандидата на пост президента США на выборах 2024 года 15 июля на съезде в городе Милуоки (штат Висконсин). Чтобы стать им, претенденту необходимо заручиться поддержкой 1 215 из 2 429 делегатов.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года.