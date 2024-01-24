СМИ: в результате действий армии Израиля в Газе погибли десятки людей

По данным агентства WAFA, по меньшей мере семь мирных жителей погибли и получили ранения, когда израильские ВВС разбомбили дом в районе Джабалия

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 января. /ТАСС/. Десятки людей стали жертвами израильских артиллерийских обстрелов и авиаударов по сектору Газа. Об этом сообщило палестинское агентство WAFA.

По его данным, по меньшей мере семь мирных жителей, в основном женщины, погибли и получили ранения, когда израильские ВВС разбомбили жилой дом в районе Джабалия на севере сектора. Кроме того, трое мирных жителей были убиты и еще несколько ранены, преимущественно дети и женщины, в результате обстрела здания к западу от лагеря беженцев Нусейрат в центральной части палестинского анклава. Также израильский самолет нанес ракетный удар по автомобилю к западу от города Рафах в южной части сектора, жертвами стали несколько человек. Еще несколько мирных жителей погибли и десятки получили ранения в результате удара ВВС по побережью в Хан-Юнисе на юге анклава.