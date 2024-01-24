В Багдаде призвали США остановить агрессию в Газе вместо ударов по Ираку

Премьер-министра республики Касем аль-Араджи отметил, что удары США по штабам шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" являются "нападением и вопиющим нарушением суверенитета Ирака"

КАИР, 24 января. /ТАСС/. Соединенным Штатам следует остановить агрессию Израиля в секторе Газа, а не обстреливать объекты иракского ополчения. Об этом заявил советник по национальной безопасности премьер-министра Ирака Касем аль-Араджи.

"США должны оказать давление, чтобы остановить продолжающуюся агрессию в секторе Газа вместо того, чтобы наносить удары по штабам иракской государственной структуры", - написал он в Х (ранее Twtter).

Аль-Араджи отметил, что удары США по штабам шиитской группировки "Катаиб Хезболлах", которая входит в состав иракского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби", являются "нападением и вопиющим нарушением суверенитета Ирака".

В ночь на среду Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что американские военные нанесли "авиаудары по трем объектам, используемым поддерживаемой Ираном группировкой "Катаиб Хезболлах". Обстрел, отметили в CENTCOM, был совершен в ответ на нападения на американские силы в Ираке, в том числе на военную базу Айн-эль-Асад в провинции Анбар.

На фоне эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа участились нападения на американские военные базы в Сирии и Ираке с использованием ракет и беспилотников. Так, 23 января шиитское движение "Исламское сопротивление Ирака" объявило о совершении двух атак на военную базу Айн-эль-Асад, на которой дислоцированы американские военные.

Ранее шиитские формирования в заявлении, распространенном в Telegram-канале, предупредили США, что увеличат число вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку американский противник продолжает оказывать военную помощь армии Израиля.