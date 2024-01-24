Госдеп: продажа США Турции F-16 зависит от одобрения Анкарой заявки Швеции в НАТО

Как отметили в Госдепартаменте, президент США Джо Байден давно дал понять, что поддерживает модернизацию турецкого парка самолетов

АНКАРА, 24 января. /ТАСС/. Одобрение Турцией протокола о вступлении Швеции в НАТО является для части Конгресса США важным фактором для разрешения продать Анкаре самолеты F-16. Такой комментарий турецкому телеканалу TRT дал Госдепартамент.

"Президент США Джо Байден давно дал понять, что поддерживает модернизацию турецкого парка F-16, которая является вкладом в оперативную совместимость с НАТО. Конгрессу принадлежит ключевая роль в продажах вооружения [за рубеж]. Некоторые члены Конгресса публично заявили, что для поддержки продажи Турции F-16 важно, чтобы она одобрила заявку Швеции на вступление в НАТО", - сообщили телеканалу в ведомстве. В Госдепе приветствовали решение турецкого парламента одобрить шведский протокол.

Голосование на генассамблее парламента состоялось во вторник. В нем приняли участие 346 депутатов из 600. За одобрение заявки Швеции высказались 287 законодателей, 55 проголосовали против, 4 воздержались. Часть фракций отказалась участвовать в голосовании. У президента Реджепа Тайипа Эрдогана есть 15 дней, чтобы подписать это решение или же отправить его обратно в парламент.

Эрдоган ранее отмечал, что увязывает вопрос одобрения шведской заявки с принятием американским Конгрессом решения о продаже Анкаре истребителей F-16. Турция несколько лет назад запросила у США 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для имеющихся у нее самолетов. Как ранее заявлял американский госсекретарь Энтони Блинкен, некоторые члены Конгресса призывают увязать такие поставки с шагами Анкары, необходимыми для принятия Швеции в НАТО. В день дебатов и голосования в парламенте Турции глава МИД республики Хакан Фидан находился в Нью-Йорке, где принял участие в дебатах СБ ООН по Палестине и провел ряд двусторонних встреч с коллегами, в том числе с российским министром Сергеем Лавровым.

Финляндия и Швеция подали свои заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине. Финляндия вступила в Североатлантический альянс 4 апреля 2023 года.