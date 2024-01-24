В Иране заявили о намерении продолжать сотрудничество с Россией в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Тегеран намерен продолжать сотрудничество с Москвой в противодействии терроризму. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиян, прибывший в Москву по приглашению секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

"Секретарь Высшего совета национальной безопасности [Ирана] отметил сотрудничество Ирана и России в сфере борьбы с терроризмом, особенно в Сирии, и сказал, что это сотрудничество должно продолжаться", - говорится в сообщении посольства Ирана в Москве по итогам встречи Ахмадияна и Патрушева.