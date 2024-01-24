В Ираке заявили, что удары США по республике подрывают многолетнее сотрудничество

Официальный представитель главнокомандующего иракскими ВС Яхья Расул призвал "международное сообщество взять на себя ответственность за поддержание мира и безопасности и предотвратить все нарушения, которые угрожают стабильности и суверенитету Ирака"

КАИР, 24 января. /ТАСС/. Американские удары по объектам шиитских вооруженных группировок на территории Ирака подрывают многолетнее сотрудничество Багдада с возглавляемой США международной коалицией. Об этом говорится в заявлении официального представителя главнокомандующего иракскими ВС Яхьи Расула, опубликованном на его странице в X (ранее Twitter).

"В то время как были приняты позитивные меры для того, чтобы реорганизовать будущие отношения и миссии членов [международной] коалиции, недавние действия препятствуют этому процессу, подрывают все соглашения и направления совместного сотрудничества в области безопасности", - заявил пресс-секретарь главнокомандующего. "Этот неприемлемый акт подрывает многолетнее сотрудничество, грубо нарушает суверенитет Ирака и ведет к безответственной эскалации в то время, когда регион подвержен опасности расширения конфликта", - подчеркивается в заявлении.

Расул призвал "международное сообщество взять на себя ответственность за поддержание мира и безопасности и предотвратить все нарушения, которые угрожают стабильности и суверенитету Ирака".

В ночь на среду Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что американские военные нанесли "авиаудары по трем объектам, используемым поддерживаемой Ираном группировкой "Катаиб Хезболлах". Обстрел, отметили в CENTCOM, был совершен в ответ на нападения на американские силы в Ираке, в том числе на военную базу Айн-эль-Асад в провинции Анбар.