СМИ: демонстранты заблокировали проезд грузовиков с помощью к КПП на границе с Газой

По данным газеты Yedioth Ahronoth, в акции принимают участие представители семей заложников, родственники погибших в секторе Газа солдат, а также люди, вынужденно покинувшие свои дома из-за боевых действий на севере и юге Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 января. /ТАСС/. Сотни протестующих заблокировали проезд грузовиков с гуманитарной помощью для сектора Газа к контрольно-пропускному пункту "Керем-Шалом" на границе Израиля с палестинским анклавом, требуя освобождения удерживаемых радикалами заложников. Об этом сообщила газета Yedioth Ahronoth.

"Никакая помощь не поступит [в сектор Газа], пока не вернется последний из похищенных, никакое оборудование врагу передано не будет", - цитирует издание заявление организаторов акции. В ней принимают участие представители семей заложников, родственники погибших в секторе Газа солдат, а также люди, вынужденно покинувшие свои дома из-за боевых действий на севере и юге Израиля, отмечает газета. Кроме того, демонстранты заблокировали движение на шоссе в нескольких районах Израиля, акции с требованием скорейшего возвращения заложников проходят также в нескольких городах.

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября. Договоренности предусматривали освобождение удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем подростков и женщин. Всего за неделю гуманитарной паузы, по данным израильских властей, удалось освободить из сектора Газа 110 похищенных 7 октября человек.

27 ноября стороны продлили перемирие еще на два дня на прежних условиях. 30 ноября армия Израиля объявила о продлении перемирия в анклаве еще на один день, но утром 1 декабря сообщила, что оно было нарушено ХАМАС.