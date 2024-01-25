СМИ: Израиль не смог добиться согласия Египта на разговор Нетаньяху и ас-Сиси

По данным израильского 13-го канала, организовать переговоры премьер-министра еврейского государства и лидера арабской республики хотели из-за роста напряженности вокруг так называемого Филадельфийского коридора

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 января. /ТАСС/. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пыталась согласовать его разговор с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, но получила отказ. Об этом сообщил 13-й канал израильского телевидения.

По информации его источников, контакты велись через Совет национальной безопасности Израиля, но не имели успеха.

Как отмечает телеканал, попытка согласовать разговор двух лидеров была предпринята на фоне роста напряженности вокруг так называемого Филадельфийского коридора - территории на границе Египта и сектора Газа. Власти арабской республики предупреждали Израиль, что попытки армии обороны взять этот участок под контроль нанесут серьезный урон двусторонним отношениям.

В последний раз Нетаньяху и ас-Сиси беседовали в июне 2023 года, напоминает телеканал. Канцелярия израильского премьера официально не комментирует сообщения о попытках согласования нового контакта.