Al Jazeera: израильские военные штурмуют три города на Западном берегу

По информации телеканала, речь идет о Дженине, Наблусе и Рамалле

ДУБАЙ, 25 января. /ТАСС/. Израильские военные штурмуют несколько городов, расположенных на Западном берегу реки Иордан, и создают там укрепленные позиции. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, крупные формирования армии Израиля овладели несколькими районами города Рамалла. Также поступает информация о вооруженных столкновениях, которые происходят между отрядами палестинского сопротивления и израильскими военными в Дженине. Кроме того, армейские подразделения взяли приступом город Наблус и уже патрулируют его улицы.