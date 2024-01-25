Япония поддержала решение парламента Турции одобрить вступление Швеции в НАТО

Генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси отметил, что присоединение королевства к альянсу положительно скажется на обеспечении верховенства международного права и реализации концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона

ТОКИО, 25 января. /ТАСС/. Правительство Японии поддерживает решение парламента Турции ратифицировать протокол о вступлении Швеции в НАТО с учетом тяжелой ситуации в сфере международной безопасности. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси.

"Мы поддерживаем решение [Швеции] подать заявку на членство в НАТО и уважаем усилия, предпринятые для завершения процесса вступления. Японское правительство считает, что, поскольку обстановка в сфере международной безопасности становится все более суровой, сотрудничество между странами-единомышленниками становится все более важным", - сказал он, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать итоги голосования в турецком парламенте.

По словам Хаяси, присоединение Швеции к альянсу внесет вклад в обеспечение верховенства международного права и реализацию концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Турецкие депутаты одобрили 23 января законопроект о ратификации протокола о вступлении Швеции в альянс. Теперь Венгрия остается единственной страной НАТО, парламент которой до сих пор не ратифицировал шведскую заявку. Финляндия и Швеция подали свои заявки на вступление в альянс 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине. Республика официально стала членом НАТО 4 апреля 2023 года.