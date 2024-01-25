Посол Венесуэлы заявил, что даты визита Мадуро в Россию продолжают согласовывать

Хесус Рафаэль Саласар Веласкес напомнил, что визит планировался в 2023 году, но президент Венесуэлы не смог приехать

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Даты визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Москву продолжают согласовываться сторонами. Об этом заявил журналистам посол Венесуэлы в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес.

"В прошлом году, действительно, планировался этот визит, но в итоге господин Мадуро не смог приехать, его запланировали на этот год. Стороны сейчас обсуждают, когда может быть удобный момент, чтобы президент [РФ Владимир] Путин принял президента Мадуро", - отметил дипломат.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что "этот визит на повестке дня".