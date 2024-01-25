В ОБСЕ назвали трагедией гибель людей вследствие крушения Ил-76

ВЕНА, 25 января. /ТАСС/. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) прокомментировала крушение самолета Ил-76 в Белгородской области, назвав "все смерти трагедией".
"Все смерти - это трагедия. В этой войне погибли слишком много человек, в том числе за последние дни", - сказал представитель организации Дэвид Дадж, выступая перед журналистами в Вене.
По его словам, ОБСЕ осуждает насилие и подчеркивает, что во главу угла нужно ставить защиту жизней. Он призвал РФ к прекращению конфликта.