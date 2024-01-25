Израиль нанес ответные удары по военным объектам "Хезболлах"

По данным армейской пресс-службы, среди атакованных целей - военные базы и объекты, используемые авиаотрядами "Хезболлах"

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты шиитского движения "Хезболлах", включая военные базы и летную полосу в Ливане, в ответ на запуск беспилотников. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад истребители нанесли удары по ряду военных объектов "Хезболлах" в Ливане. Среди атакованных целей - военные базы и объекты, используемые авиаотрядами "Хезболлах". На одном из объектов располагались военная летная полоса и инфраструктура, используемая организацией для совершения террористических атак против мирного населения Израиля", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что ранее в четверг "две вражеские воздушные цели "Хезболлах", которые перелетели с территории Ливана на территорию Израиля, упали рядом с населенным пунктом Кфар-Блюм". "О пострадавших и разрушениях не сообщается", - отметили в ведомстве. "Кроме того, артиллерия и минометы ЦАХАЛа нанесли удары еще по нескольким районам на юге Ливана", - добавили в пресс-службе