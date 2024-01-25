Зампостпреда США при ООН сообщил о попытках Вашингтона установить факты по сбитому Ил-76

Роберт Вуд добавил, что Соединенные Штаты "находятся на связи" с киевскими властями

ООН, 25 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты пытаются получить информацию и установить факты по сбитому украинскими войсками военно-транспортному самолету Ил-76 в Белгородской области. Об этом заявил журналистам заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд.

На четверг намечено проведение запрошенного Россией заседания Совета Безопасности ООН по сбитому Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные. "Мы пытаемся установить факты того, что произошло, - сказал он. - Это ужасная потеря".

Вуд добавил, что Вашингтон "находится на связи" с киевскими властями.