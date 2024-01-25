WSJ: США предупреждали Иран о готовящемся теракте в Кермане

По информации издания, Тегеран получил сведения о месте планируемого теракта достаточно своевременно, чтобы успеть его предотвратить или хотя бы избежать большого числа жертв

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. США предупреждали Иран о том, что террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) планирует устроить взрыв в Кермане в начале января. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Перед террористической атакой ИГ 3 января 2024 года в иранском Кермане американское правительство предупредило Тегеран, что в иранских границах зафиксирована террористическая угроза", - сказал изданию неназванный чиновник США.

Отмечается, что Тегеран получил весьма конкретные сведения о месте планируемого теракта достаточно своевременно, чтобы успеть его предотвратить или хотя бы избежать большого числа жертв. Вашингтон не получил от Тегерана обратной связи и не знает, почему Иран не смог предотвратить террористическую атаку, сообщил другой американский чиновник. Какие каналы связи были задействованы и впервые ли США снабжают Тегеран подобными сведениями, не уточняется.

Не исключено, что, направив это предупреждение, США пытались активизировать диалог с Ираном по внешнеполитическим вопросам, считает бывший сотрудник американской администрации.