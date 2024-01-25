В Венгрии сообщили, что премьер Швеции принял приглашение Орбана приехать на переговоры

Время и повестка встречи лидеров двух стран в Будапеште согласовываются

БУДАПЕШТ, 25 января. /ТАСС/. Правительство Венгрии официально сообщило, что премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон принял приглашение своего венгерского коллеги Виктора Орбана прибыть на переговоры в Будапешт в связи с намерением его страны вступить в НАТО.

"Премьер-министр Швеции положительно отреагировал на приглашение в своем ответном письме, и все идет своим чередом", - заявил журналистам пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши. В то же время в пресс-службе правительства пока не ответили на вопрос корреспондента ТАСС, когда может состояться встреча лидеров двух стран в Будапеште. Ее время и повестка согласовываются.

Ранее в шведских СМИ появились выдержки из письма Кристерссона, адресованного Орбану. Он согласился с необходимостью "более интенсивного диалога" между двумя странами и выразил готовность приехать в Будапешт тогда, когда им обоим будет удобно, но для начала предложил встретиться на саммите ЕС в Брюсселе 1 февраля.

23 января парламент Турции одобрил присоединение Швеции к НАТО, и Венгрия осталась единственной страной альянса, парламент которой до сих пор не провел голосования по шведской заявке. В парламентской пресс-службе корреспонденту ТАСС сообщили, что дата заседания по этому вопросу, как и вся повестка дня весенней сессии, начинающейся в середине февраля, должна быть определена комитетом палаты под председательством спикера Ласло Кёвера.

Орбан 23 января направил Кристерссону приглашение на переговоры, а на следующий день заявил после беседы по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, что правительство Венгрии поддерживает присоединение Швеции к альянсу и призывает парламент одобрить этот шаг "при первой удобной возможности". Венгерское правительство внесло в парламент законопроект о ратификации соглашения о приеме Швеции в НАТО еще летом 2022 года, однако депутаты положили его под сукно из-за недружественных высказываний шведских политиков. Документ прошел обсуждение в комитетах и формально входил в программу работы парламента в 2023 году.

В последние месяцы Будапешт поддерживал по этому вопросу тесные контакты с Анкарой, которая добивалась от Стокгольма более жестких мер в отношении курдских сепаратистов, оказавшихся на шведской территории. 27 марта 2023 года венгерский парламент дал согласие на вступление Финляндии в НАТО, но отложил рассмотрение вопроса о Швеции. Две северные страны подали свои заявки в Североатлантический альянс 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине.