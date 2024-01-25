США и Ирак обсудят переход от коалиционных сил по борьбе с ИГ к двустороннему партнерству

Как заявил глава Минобороны США Ллойд Остин, в ближайшие дни обе страны начнут заседания рабочих групп Высшей военной комиссии

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. США и Ирак в ближайшее время начнут переговоры относительно перехода к двустороннему сотрудничеству в рамках борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом говорится в заявлении министра обороны США Ллойда Остина, распространенном пресс-службой Пентагона.

Как следует из заявления Остина, в ближайшие дни США и Ирак начнут заседания рабочих групп Высшей военной комиссии. Это позволит "обеспечить переход к длительному двустороннему партнерству в сфере безопасности" в продолжение успехов проводимой Ираком кампании по борьбе с ИГ "в сотрудничестве с многонациональными объединенными силами [в рамках] операции "Непоколебимая решимость".

Эксперты в составе рабочих групп рассчитывают выработать "наиболее эффективный [путь] эволюции коалиции" с тем, чтобы "никогда не допустить возрождения ИГ".

5 января премьер министра Ирака Мухаммед ас-Судани заявил, что оправдания для присутствия сил международной коалиции закончились и Багдад намерен предпринять конкретные шаги с целью завершения пребывания иностранных военных в стране. Это произошло после того, как днем ранее один из командиров шиитского движения "Хезболлах ан-Нуджаба" Абу Таква был убит, еще не менее шести человек пострадали в столице Ирака в результате удара американского беспилотника.

10 января в интервью Reuters Ас-Судани указал, что его страна готова выстраивать отношения по вопросам безопасности со всеми государствами, входящими в коалицию, включая США. Подобные связи могут подразумевать обучение иракских военнослужащих, консультации и закупки вооружений. В ночь на 25 января телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Соединенные Штаты и Ирак в скором времени приступят к переговорам о выводе американских войск из ближневосточной страны. По данным телеканала, в Вашингтоне хотят, чтобы график вывода войск учитывал текущую ситуацию в Ираке и степень стабильности правительства и силовых структур. В свою очередь в иракском руководстве считают, что даты вывода войск не должны зависеть от каких-либо обстоятельств.