В Ираке заявили, что коалиция во главе с США должна покинуть страну

Премьер-министр страны Мухаммед ас-Судани отметил необходимость установить срок вывода войск

ЛОНДОН, 10 января. /ТАСС/. Ирак заинтересован в выводе из страны международной коалиции во главе с США, однако дата завершения ее присутствия еще не назначена. При этом иракские власти хотели бы развивать двусторонние отношения со странами коалиции, сообщил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани в интервью агентству Reuters.

"Необходимо реорганизовать эти отношения таким образом, чтобы они не стали целью или оправданием для нарушения стабильности Ирака и всего региона изнутри или снаружи", - отметил он, комментируя возможность вывода международной коалиции из страны. Он подчеркнул, что обсуждение этого вопроса должно идти "в условиях взаимопонимания и диалога".

"Давайте договоримся о сроках вывода коалиции, которые, судя по всему, наступят скоро, так чтобы они не оставались надолго и удары по ним не прекратились", - сказал ас-Судани. В то же время он указал, что только окончание палестино-израильского конфликта поможет уменьшить риск эскалации в регионе. "В противном случае мы будем наблюдать еще большее расширение конфликта в этом чувствительном регионе, где сосредоточена большая часть мировых энергоресурсов", - добавил он.

Ас-Судани добавил, что Ирак готов выстраивать двусторонние отношения по вопросам безопасности со странами, входящими в коалицию, включая США. Подобные связи могут подразумевать обучение иракских ВС, консультации и закупки вооружений.

Как ранее сообщила газета Politico со ссылкой на телеграмму Госдепартамента, представители власти Ирака непублично сказали американским чиновникам, что хотели бы обсудить продление присутствия сил международной коалиции во главе с США в стране, несмотря на публичные заявления об обратном.

Вокруг вывода войск

5 января иракский премьер-министр Мухаммед ас-Судани заявил, что оправдания для присутствия в Ираке сил международной коалиции закончились и Багдад намерен принять конкретные меры для завершения пребывания иностранных военных в стране. Это произошло после того, как днем ранее один из командиров шиитского движения "Хезболлах ан-Нуджаба" Абу Таква был убит в результате удара американского беспилотника в столице Ирака, еще не менее шести человек пострадали.

26 декабря Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о нанесении ударов по объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" на иракской территории в ответ на нападения на коалиционные силы в Ираке и Сирии. Правительство Ирака тогда расценило удары ВС США по целям в республике как враждебный акт, который нарушает суверенитет страны.

Со своей стороны в Пентагоне заявили 8 января, что США не планируют в настоящее время выводить из Ирака свои войска, численность которых составляет около 2,5 тыс. человек. По словам пресс-секретаря Пентагона генерала ВВС Патрика Райдера, ему неизвестно о каких-либо обращениях иракского правительства с просьбой о выводе американских войск. Представитель военного ведомства добавил, что ВС США находятся в Ираке по приглашению правительства страны.