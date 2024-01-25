Белый дом заявил, что все еще надеется на сделку по границе США и помощи Украине

СМИ ранее сообщили, что предполагаемый кандидат в президенты США на предстоящих в ноябре выборах республиканец Дональд Трамп, по сути, потребовал от своих однопартийцев в Сенате отвергнуть сделку по Украине и границе с Мексикой

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Вашингтонская администрация все еще сохраняет надежду на заключение в Сенате Конгресса США компромиссных договоренностей, касающихся оказания дальнейшей помощи Украине и ужесточения контроля над американо-мексиканской границей. Об этом заявила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон, комментируя сообщения о том, что предполагаемый кандидат в президенты США на предстоящих в ноябре выборах республиканец Дональд Трамп, по сути, потребовал от своих однопартийцев в Сенате отвергнуть сделку по Украине и границе с Мексикой.

"Мы ведем по этому поводу добросовестные двухпартийные переговоры как с демократами, так и с республиканцами в Сенате. Мы считаем, что нет оснований их не продолжать. По нашему мнению, необходимо предпринять действия, касающиеся границы, нам необходимо выработать здравый компромисс по шагам в отношении границы, пограничной политики и пограничных ресурсов. И мы все еще надеемся, что это можем произойти", - сказала Далтон. Она отвечала на вопросы журналистов на борту самолета президента США Джо Байдена, который отправился из Вашингтона в штат Висконсин.

О том, что Трамп оказывает на республиканцев в верхней палате Конгресса давление, убеждая их не поддерживать потенциальные компромиссные соглашения с демократами по Украине и границе, сообщили в среду, в частности, газета USA Today и портал Punchbowl News. По свидетельству последнего, лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл подчеркнул на закрытой встрече фракции, которая была посвящена Украине, что время и политическая воля на достижение компромисса либо быстро иссякают, либо вообще уже иссякли.

Еще неделю назад Белый дом говорил, что смотрит на перспективы заключения сделки с осторожным оптимизмом, а руководитель фракции демократического большинства в Сенате Чак Шумер утверждал, что он и его коллеги приближаются к договоренности.

Запрос и дебаты

Американская администрация направила почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Целый ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывался в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются.