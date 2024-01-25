Посольство КНР в США не стало комментировать возможную встречу Салливана и Ван И

Как ранее сообщила газета Financial Times, помощник президента США по национальной безопасности и глава МИД Китая, в частности, намерены обсудить ситуацию вокруг Тайваня

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Китайское посольство в Вашингтоне не комментирует сообщения в СМИ о том, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава МИД КНР Ван И проведут встречу в ближайшие дни в одной из стран Юго-Восточной Азии.

"Боюсь, мы не можем предложить никакой информации [по данному вопросу]", - ответили в пресс-службе китайской дипмиссии на просьбу корреспондента ТАСС подтвердить данные о потенциальных консультациях.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила о подготовке встречи. По ее данным, Салливан и Ван И намерены среди прочего обсудить ситуацию вокруг Тайваня, а также атаки йеменского движения мятежников-хуситов "Ансар Аллах" в Красном море.

В Белом доме пока не ответили на просьбу ТАСС подтвердить информацию о возможной встрече.