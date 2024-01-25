В ООН заявили, что к ним не обращались по поводу расследования катастрофы Ил-76

На борту самолета находились украинские военнопленные

ООН, 25 января. /ТАСС/. ООН не получала каких-либо обращений о проведении международного расследования по сбитому в Белгородской области украинскими войсками военно-транспортному самолету Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мне о таком неизвестно", - сказал он в ответ на вопрос журналиста о том, поступали ли в ООН какие-либо запросы по поводу международного расследования.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет настаивать на международном расследовании катастрофы Ил-76.