Экс-разведчик США считает, что присоединение Швеции к НАТО сделает блок уязвимее

Скотт Риттер добавил, что этот шаг не окажет положительного влияния и на Стокгольм

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Присоединение Стокгольма к НАТО не сделает сильнее ни североатлантический альянс, ни Швецию. Такое мнение выразил бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер, ранее служивший в разведке в Корпусе морской пехоты США.

"Невозможно стать сильнее, увеличив свою уязвимость", - написал он в X (ранее Twitter), прокомментировав заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что "членство Швеции в альянсе сделает его еще более сильным и единым".

Риттер убежден, что предстоящие учения НАТО Steadfast Defender 2024 обнажат "уязвимость Швеции и Финляндии" применительно к статье 5 Устава НАТО о коллективной обороне.

Ранее Турция одобрила вступление Швеции в НАТО. Текст соответствующего закона был опубликован в дополнительном номере официального правительственного вестника Турции Resmi gazete. Венгрия остается единственной страной альянса, не одобрившей шведское вступление в блок.

Финляндия присоединилась к НАТО 4 апреля 2023 года.