Турция рассчитывает, что Израиль осудят за геноцид в Газе

По словам президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, в Гааге находятся турецкие адвокаты, "которые внимательно следят за процессом"

СТАМБУЛ, 26 января. /ТАСС/. Турция надеется на вынесение судом ООН в Гааге обвинительного вердикта в отношении Израиля за геноцид в Газе. Об этом сообщил в Стамбуле журналистам турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Международный суд ООН назначил на 26 января оглашение решения о предупредительных мерах по иску ЮАР к Израилю о возможном геноциде в секторе Газа.

"Надеюсь на положительные итоги процесса в Международном суде ООН по делу о геноциде Израиля. Мы ждем решения сегодня. В Гааге находятся наши адвокаты, которые внимательно следят за процессом", - сказал Эрдоган.

Ранее он сообщал, что порядка 3 тыс. адвокатов от имени Турции обратились в суд в Гааге с требованием привлечь к ответственности Израиль за военные преступления, совершенные в палестинском анклаве.

Как сообщалось ранее, власти ЮАР подали иск в Международный суд ООН о возможном нарушении израильской стороной Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. В документе утверждается, что действия Израиля в секторе Газа можно охарактеризовать как геноцид, поскольку они совершаются с конкретным намерением "уничтожить палестинцев в Газе как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". В рамках иска южноафриканская сторона добивается, чтобы суд постановил, что Израиль нарушает свои обязательства по конвенции и должен прекратить все боевые действия в секторе Газа, а также выплатить репарации. Израильская сторона отвергла обвинения и попросила снять дело с рассмотрения. Глава израильского МИД Исраэль Кац выразил мнение, что ЮАР сама нарушает конвенцию о геноциде, поддерживая радикальное палестинское движение ХАМАС.