Перед судом ООН усилили меры безопасности в связи с заседанием по делу о геноциде в Газе

Десятки сотрудников полиции обеспечивают порядок и следят за тем, чтобы ситуация не вышла из-под контроля

ГААГА, 26 января. /ТАСС/. Повышенные меры безопасности приняты перед зданием Международного суда ООН в Гааге, где должно быть оглашено решение о предупредительных мерах в рамках дела о возможном геноциде в секторе Газа. Десятки сотрудников полиции обеспечивают порядок и следят за тем, чтобы ситуация не вышла из-под контроля, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Параллельно здесь проходят сразу две демонстрации. На площади непосредственно перед судом собрались несколько десятков активистов с палестинскими флагами, плакатами и транспарантами, поддерживающими иск, поданный ЮАР к Израилю. На одном из них приводится цитата бывшего южноафриканского президента Нельсона Манделы, который в 1997 году подчеркнул связь с палестинцами, сказав: "Мы слишком хорошо знаем, что наша свобода будет неполной без свободы палестинцев". Здесь же установлен большой экран, на котором транслируются последствия военной операции Израиля в секторе Газа и свидетельства страданий палестинского народа.

Чуть поодаль от них находятся десятки людей, поддерживающих позицию Израиля. Они держат в руках израильские и голландские флаги. Перед ними также установлен экран, на котором транслируются совершенные движением ХАМАС преступления и рассказывается о судьбе заложников, находящихся в руках боевиков. "Надеемся, что требования [ЮАР] будут отклонены, - отметил один демонстрантов в беседе с ТАСС. - Сложно представить, что суд может встать на защиту террористов".

Демонстранты находятся в нескольких сотнях метрах друг от друга и ведут себя мирно. Сотрудники полиции следят за тем, чтобы участники акций не выходили за пределы специально огороженных для них зон.

ЮАР подала иск против Израиля о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него в Международный суд ООН в Гааге 29 декабря 2023 года. В документе утверждается, что действия властей Израиля можно квалифицировать как геноцид, поскольку они совершаются с конкретным намерением "уничтожить палестинцев в Газе как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". Южноафриканская сторона попросила суд ввести предупредительные меры, чтобы "защитить палестинское население от дальнейшего, серьезного и непоправимого нарушения его прав в соответствии с конвенцией о геноциде" и обеспечить соблюдение обязательств Израиля по конвенции.

Израиль отвергает обвинения в геноциде. По мнению израильской стороны, дело не имеет правовых оснований и обеспечивает политическое и юридическое прикрытие нападения движения ХАМАС на еврейское государство 7 октября 2023 года. В этом контексте представители Израиля указывают, в частности, на право на самооборону и на меры, беспрецедентные в истории войн, которые были приняты для минимизации жертв среди гражданского населения в Газе.