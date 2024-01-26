26 января, 14:37
Палестино-израильский конфликт

ЮАР надеется на выполнение Израилем решения Международного уголовного суда

Южная Африка выразила надежду, что еврейское государство также предпримет шаги для предотвращения актов геноцида

ПРЕТОРИЯ, 26 января. /ТАСС/. Южная Африка выражает надежду, что Израиль выполнит вынесенное Международным судом ООН постановление и предпримет шаги для предотвращения актов геноцида.

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Об этом заявил министр юстиции и исправительных учреждений ЮАР Рональд Ламола.

"Южная Африка сохраняет надежду, что Израиль будет действовать в соответствии с вынесенным в пятницу Международным судом ООН решением о том, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в Газе", - цитирует его агентство Reuters. 

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