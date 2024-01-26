26 января, 17:14
Палестино-израильский конфликт

Глава БАПОР уволил сотрудников, подозреваемых в причастности к атаке ХАМАС на Израиль

Филипп Лаззарини призвал к немедленному освобождению заложников, захваченных радикалами в ходе их вооруженного рейда осенью 2023 года

КАИР, 26 января. /ТАСС/. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников агентства, которые якобы имеют отношение к атаке боевиков палестинского движения ХАМАС на южные районы Израиля 7 октября 2023 года. Об этом сам глава БАПОР сообщил на официальной сайте агентства.

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По словам Лаззарини, власти Израиля предоставили агентству ООН сведения о "предполагаемой причастности отдельных сотрудников" к нападениям на юге Израиля в октябре прошлого года. "Чтобы защитить возможность агентства предоставлять гуманитарную помощь, я принял решение немедленно расторгнуть контракты с указанными сотрудниками и начать расследование для установления истины", - отметил глава БАПОР. Он добавил, что "любой работник агентства , причастный к террористическим актам, будет привлечен к ответственности, включая уголовную".

Лаззарини осудил атаку ХАМАС на Израиль 7 октября и призвал к немедленному освобождению заложников, захваченных радикалами в ходе их вооруженного рейда осенью 2023 года. "Те, кто предает ценности ООН, предает и тех, кому агентство служит в секторе Газа, других регионах мира", - - заключил глава БАПОР.

Ранее Соединенные Штаты приостановили выделение финансирования БАПОР в связи с подозрениями относительно связей некоторых сотрудников этой организации с радикальным движением ХАМАС. Как указал руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, "США чрезвычайно встревожены утверждениями о том, что 12 сотрудников БАПОР могли быть причастны к террористическому нападению ХАМАС на Израиль 7 октября". 

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