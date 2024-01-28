Трамп: атака на базу США в Иордании свидетельствует о слабости администрации Байдена

Экс-президент Соединенных Штатов отметил, что эта атака "знаменует собой ужасный день для Америки"

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Атака на американскую базу в Иордании является еще одним трагическим последствием слабости администрации президента США Джо Байдена. Такое мнение выразил бывший глава государства Дональд Трамп.

"Атака беспилотника на военный объект США в Иордании, в результате которой трое американских военнослужащих погибли и многие были ранены, знаменует собой ужасный день для Америки <...>. Эта наглая атака на Соединенные Штаты является еще одним ужасающим и трагическим последствием слабости и капитуляции Джо Байдена", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее пресс-служба Белого дома опубликовала заявление Байдена, в котором указывалось, что 27 января "трое американских военнослужащих были убиты, многие ранены в результате атаки беспилотного летательного аппарата" на американские силы, "дислоцированные на северо-востоке Иордании вблизи границы с Сирией". Как уточнило Центральное командование ВС США, пострадали 25 военнослужащих.

Позже иорданский министр коммуникаций, официальный представитель правительства Муханнад аль-Мубейдин опроверг заявление Байдена о том, что американские силы были атакованы на территории королевства. По его словам, нападению подверглась база США в сирийском районе Эт-Танф недалеко от границы с Иорданией.