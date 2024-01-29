Al Jazeera: удар по базе США на Ближнем Востоке нанесли с территории Сирии

По данным телеканала, "Исламское сопротивление Ирака" запустило беспилотник в ответ на на поддержку, которую Соединенные Штаты оказывают Израилю при проведении операции в секторе Газа

ДУБАЙ, 29 января. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершено нападение на одну из ближневосточных военных баз США, был запущен с сирийской территории. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в шиитском движении "Исламское сопротивление Ирака".

"Беспилотник, в результате [удара] которого погибли американские военные, был запущен с территории Сирии", - сказал собеседник телеканала.

"Исламское сопротивление Ирака" неоднократно заявляло о нанесении ударов с помощью ракет и беспилотников по американским базам в его стране и соседней Сирии в ответ на поддержку, которую США оказывают Израилю при проведении операции в секторе Газа. После военной эскалации на Ближнем Востоке в октябре прошлого года американские объекты в Ираке и Сирии подвергались атакам более 140 раз.

Ранее пресс-служба Белого дома опубликовала заявление президента США Джо Байдена, в котором указывалось, что 27 января "трое американских военнослужащих были убиты, многие ранены в результате атаки беспилотного летательного аппарата" на американские силы, "дислоцированные на северо-востоке Иордании вблизи границы с Сирией". По словам лидера США, нападение было "совершено поддерживаемыми Ираном радикальными вооруженными группировками, действующими в Сирии и Ираке".

Как уточнило Центральное командование Вооруженных сил США, пострадали 25 военнослужащих. По сведениям Al Jazeera, число раненых увеличилось до 34. Телеканал CNN отметил, что с начала обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа это первый случай гибели американских военнослужащих на Ближнем Востоке в результате атаки.

В свою очередь иорданский министр коммуникаций, официальный представитель правительства Муханнад аль-Мубейдин опроверг заявление Байдена о том, что американские силы были атакованы на территории королевства. По его словам, нападению подверглась база США в сирийском районе Эт-Танф недалеко от границы с Иорданией.