CNN: восемь военных США эвакуировали из Иордании после атаки на американскую базу

По данным телеканала, число солдат, которым потребуется медицинская помощь, может увеличиться

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Восемь американских военнослужащих были эвакуированы из Иордании для оказания медицинской помощи после атаки на базу США на Ближнем Востоке. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

Как отмечает телеканал, число военных, кому может потребоваться помощь, может увеличиться. Большая часть военных получила черепно-мозговые травмы.

Ранее телеканал сообщал о том, что свыше 30 американских военнослужащих получили ранения в результате атаки на базу США.

Пресс-служба Белого дома ранее опубликовала заявление президента США Джо Байдена, в котором указывалось, что 27 января "трое американских военнослужащих были убиты, многие ранены в результате атаки беспилотного летательного аппарата" на американские силы, "дислоцированные на северо-востоке Иордании вблизи границы с Сирией". Как уточнило Центральное командование Вооруженных сил США, пострадали 25 военнослужащих.

Позже иорданский министр коммуникаций, официальный представитель правительства Муханнад аль-Мубейдин опроверг заявление Байдена о том, что американские силы были атакованы на территории королевства. По его словам, нападению подверглась база США в сирийском районе Эт-Танф недалеко от границы с Иорданией.