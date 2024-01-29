Минздрав Палестины сообщил о гибели 26,7 тыс. человек с начала эскалации

По данным ведомства, среди погибших более 10 тыс. детей

ДУБАЙ, 29 января. /ТАСС/. Более 26,7 тыс. палестинцев погибли в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан с 7 октября 2023 года, около 70 тыс. были ранены. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на Министерство здравоохранения Палестины.

Как отмечает ведомство, с момента обострения конфликта в октябре 2023 года из-за израильских обстрелов в секторе Газа погибли не менее 26 422 человек, включая более чем 10 тыс. детей. Еще как минимум 65 087 жителей анклава, включая 8 663 детей, были ранены.

На Западном берегу в числе погибших по меньшей мере 370 палестинцев, в том числе 99 детей, ранены более чем 4 250 человек.