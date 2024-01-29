Такер Карлсон назвал сумасшедшими сенаторов США, требующих нанести удар по Ирану

Журналист осудил Линдси Грэма и Джона Корнина, которые сделали такие заявления

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Американский журналист Такер Карлсон назвал сумасшедшими законодателей своей страны, которые призывают власти нанести удары по объектам на территории Ирана в ответ на атаки против военнослужащих США.

"Дурацкие сумасшедшие", - прокомментировал он в воскресенье в X (ранее Twitter) публикации сенаторов Линдси Грэма (республиканец, от штата Южная Каролина) и Джона Корнина (республиканец, от штата Техас).

"Нанесите удар по Тегерану. Ударьте по ним сильно", - написал Грэм. Корнин также призвал подвергнуть исламскую республику бомбардировке, но позже пояснил, что целью должны стать ВМС и силы специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС).

Ранее агентство Bloomberg проинформировало, что США рассматривают различные варианты реагирования на атаку на их базу на Ближнем Востоке, в том числе не исключают возможность осуществления секретной операции против Ирана.

28 января Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что в результате атаки беспилотника проиранских групп погибли трое американских военнослужащих, 34 получили ранения. Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал принять ответные меры против поддерживаемых Ираном формирований "в нужное время, в подходящем месте".

Как проинформировал телеканал Al Hadath, удар был нанесен по объекту Т-22, рядом с которым находится лагерь американских военных, оказывающих помощь Иордании в укреплении границы. По его сведениям, они сейчас выясняют, почему зенитные средства ПВО, установленные на базе в сирийском районе Эт-Танф, не смогли воспрепятствовать нападению беспилотников. Согласно данным движения "Исламское сопротивление Ирака", с октября 2023 года, когда началась военная эскалация на Ближнем Востоке, объекты США в Ираке и Сирии подвергались атакам 175 раз.