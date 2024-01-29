Новый глава МИД Молдавии вступил в должность

Михай Попшой сменил на посту главы внешнеполитического ведомства Николая Попеску

КИШИНЕВ, 29 января. /ТАСС/. Новый министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой вступил в должность. Он был приведен к присяге в присутствии президента Майи Санду и премьер-министра Дорина Речана, передает корреспондент ТАСС.

"Попшой имеет хорошую подготовку и принимал активное участие в проектах в области внешней политики. Он хорошо знаком нашим партнерам по развитию", - отметила Санду после церемонии.

Бывший вице-спикер парламента Попшой сменил на посту главы внешнеполитического ведомства Николая Попеску, который сообщил о своей отставке на прошлой неделе. Попеску отметил, что с успехом выполнил цели в области внешней политики, поставленные президентом, и на этом этапе нуждается в паузе. На прошлой неделе за заслуги Санду вручила ему высшую награду страны - орден Республики.

На прошлой неделе было также объявлено о решении правительства переименовать министерство иностранных дел и европейской интеграции в министерство иностранных дел. Это связано с появлением в правительстве нового вице-премьера, который будет заниматься переговорами о вступлении в ЕС. На эту должность будет назначена госсекретарь (замминистра) МИД Кристина Герасимов.