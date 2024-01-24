Что известно о Михаиле Попшое

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан объявил, что Михаил Попшой возглавит министерство иностранных дел страны

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 января 2024 года вице-премьер-министр, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску заявил о том, что подает в отставку. Вместо него новым министром иностранных дел будет назначен Михаил (Михай) Попшой, в настоящее время занимающий пост вице-спикера молдавского парламента. Об этом сообщил премьер-министр Молдавии Дорин Речан.

Михаил (Михай) Попшой родился 10 марта 1987 года в поселке Котчиха Омутнинского района Кировской области РСФСР (ныне Кировская область РФ). Вскоре вместе с семьей переехал в Молдавию.

В 2009 году окончил факультет международных отношений Молдавского государственного университета (Кишинев). Во время учебы, в 2007-2008 годах, по гранту от Европейской комиссии обучался в Ближневосточном техническом университете (Анкара, Турция).

Получив стипендию магистратуры Евросоюза, в 2014-2015 годах Попшой изучал государственную политику в Центрально-Европейском университете (Будапешт, Венгрия), финансируемом структурами, подконтрольными американскому миллиардеру Джорджу Соросу (в 2023 году деятельность университета, который с 2019 года располагается в Австрии, признана нежелательной на территории РФ). В 2015-2016 годах учился в Йоркском университете (Великобритания).

Доктор политических наук. В 2022 году в Миланском государственном университете (Италия) защитил диссертацию на тему "Европеизация против демократизации в Грузии, Молдове и Украине. Внутренние и внешние вызовы демократической консолидации".

В 2009-2010 годах работал менеджером проекта в Центре информации и документации НАТО в Молдавии, в 2010-2014 годах - политическим аналитиком в посольстве США в Кишиневе.

В 2014-2018 годах был консультантом в области внешней политики и политической безопасности, сотрудничал с Джеймстаунским фондом, Американским институтом предпринимательства, Фондом "Открытое общество" (Фонд Сороса; в 2015 году включен в список нежелательных в России НКО), Ассоциацией внешний политики Республики Молдовы и другими.

В 2017 году Попшой занялся политической деятельностью. 10 сентября 2017 года на внеочередном съезде проевропейской Партии действия и солидарности (ПДС), возглавляемой в то время нынешним президентом Молдавии Майей Санду, он был избран вице-председателем партии (курирует международные отношения).

24 февраля 2019 года прошел в парламент от избирательного блока Acum ("Сейчас"), созданного ПДС и "Платформой "Достоинство и правда", по одномандатному округу №32, включавшему в себя несколько пригородов Кишинева. На выборах набрал 37,03% голосов избирателей. Одновременно баллотировался под №8 по списку блока Acum. Блок занял третье место после социалистов и демократов, получив в парламенте 26 мандатов из 101.

11 июля 2021 года на внеочередных парламентских выборах был избран депутатом от Партии действия и солидарности (№3 в партийном списке). ПДС получила 63 мандата из 101, что позволило ей самостоятельно формировать правительство. В парламенте Попшой возглавил фракцию ПДС, вошел в состав комиссии по внешней политике и европейской интеграции. Член нескольких парламентских делегаций, в том числе в Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее Евронест и в Комитете парламентской ассоциации ЕС-Молдавия.

С 8 июня 2019 года - вице-председатель молдавского парламента (был переизбран 29 июля 2021 года).

Член Ассоциации внешней политики Республики Молдова.

Владеет английским и русским языками.

Женат, имеет сына.