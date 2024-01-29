Депутат Сейма заявил, что в Польше не будет досрочных парламентских выборов

Михал Дворчик отметил, что они состоятся в обозначенный конституцией срок

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Досрочных парламентских выборов в Польше не будет, голосование пройдет в установленный конституцией срок. Об этом заявил телеканалу TVN24 депутат Сейма (нижней палаты парламента) от правой партии "Право и справедливость" (PiS), бывший глава канцелярии правительства Михал Дворчик.

"Не думаю, чтобы в ближайшие годы нас ожидали парламентские выборы, - сказал он. - Полагаю, что они состоятся в срок, обозначенный конституцией".

25 января лидер PiS Ярослав Качиньский предложил провести в республике досрочные парламентские выборы в связи с "беззаконным поведением представителей правящей коалиции".

Очередные парламентские выборы прошли в Польше 15 октября. В результате всенародного голосования партия PiS потеряла парламентское большинство, перешедшее к объединению оппозиционных сил.

По конституции парламентские выборы проходят в стране раз в четыре года, то есть в следующий раз они состоятся в 2027 году.