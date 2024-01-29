Министр обороны Швеции выступил против закона о запрете ядерного оружия в стране

Принять такой закон в преддверии завершения процедуры вступления Швеции в НАТО потребовала Партия охраны окружающей среды

СТОКГОЛЬМ, 29 января. /ТАСС/. Министр обороны Швеции Пол Йонсон и экс-глава военного ведомства Петер Хультквист выступают против принятия закона, запрещающего размещение ядерного оружия на территории Швеции. Об этом они заявили в эфире телеканала SVT.

Принять такой закон в преддверии завершения процедуры вступления Швеции в НАТО потребовала Партия охраны окружающей среды. Она постоянно поднимает вопрос о недопущении ядерного оружия в стране. "Мы считаем важным защитить безопасность Швеции и потому не хотим допустить ядерное оружие на шведскую землю", - заявила спикер партии по военно-политическим вопросам Эмма Бергингер, пояснив, что в противном случае Швеция может стать целью для ядерных ударов. "Почему нельзя четко закрепить в законе, что мы не хотим ядерного оружия на территории Швеции?" - спросила она.

По словам Йонсона, ни один из союзников Швеции не делал запросов на предмет размещения ядерного оружия в королевстве. "Ни в США, ни в Великобритании или Франции не было ожиданий по поводу размещения ядерного оружия на территориях новых союзников, - сказал он. - Потому что нет необходимости. У нас есть известная линия, которая пользуется широкой поддержкой, в Норвегии и Дании также нет законодательства в этой области".

Йонсона поддержал бывший министр обороны Хультквист, который подчеркнул, что этот вопрос уже изучен в отношении других стран. "За мои восемь лет на посту министра обороны - ни одной беседы, ни одного случая давления. Никогда этот вопрос не был актуальным", - отметил он.

Американское ядерное оружие уже присутствует на территории нескольких неядерных членов НАТО: в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.