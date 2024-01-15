Новая реальность? Что стоит в Швеции за призывами быть готовыми к войне

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден © TT News Agency/ Claudio Bresciani via REUTERS

После призыва главнокомандующего вооруженными силами Микаэля Бюдена к согражданам быть внутренне готовыми к войне, которая может прийти в страну, общество ощутило себя в новой реальности. Война стучится в двери! Именно так многие восприняли его слова на конференции по национальной безопасности "Народ и оборона" в курортном местечке Сэлен в западной Швеции недалеко от норвежской границы.

С аналогичным призывом готовиться к войне выступили и другие политические тяжеловесы. "Позвольте сказать это с высоты моего положения, менее завуалированно и с неприкрытой ясностью: в Швеции может быть война", — еще более определенно заявил министр гражданской обороны Карл-Оскар Булин. Премьер-министр Ульф Кристерссон призвал сограждан к готовности "с оружием в руках и ценой жизни защищать Швецию". Министр обороны Пол Юнсон констатировал, что в последние месяцы ситуация с безопасностью "пошла не в том направлении".

Между тем еще совсем недавно те же самые лица утверждали, что, несмотря на ухудшение ситуации с международной безопасностью на фоне ситуации на Украине, непосредственной военной угрозы для Швеции нет.

"Алармизм" и паника в магазинах

Реакция на прозвучавшие в Сэлене заявления не заставила себя ждать. В том числе вполне конкретная: в магазинах стали лихорадочно раскупать товары для чрезвычайных ситуаций. Так, продажи присутствующих в ассортименте торговой сети Clas Ohlson аварийных радиостанций всего лишь за день возросли на тысячи процентов, став самым востребованным товаром. Восьмикратно увеличились продажи походных кухонь, как никогда расходятся карманные фонари и канистры для воды. По словам пресс-секретаря компании Андерса Валя, это "определенно результат заявлений в СМИ на этой неделе". В компании Kjell & Company, специализирующейся на электронике, в последние дни в десятки раз вырос спрос на динамо-радио ("радиоприемник выживальщика") и другие приборы с автономным питанием. Есть и другие примеры.

Палитра реакций на сэленские заявления в СМИ многоцветна, но все же с преобладанием одной краски — черной. В большинстве случаев отличительной чертой выступает также резкость оценок. Ведущие издания и телеканалы всецело поддержали призыв правительства к повышению готовности к войне, описывая сегодняшнюю ситуацию как опасную и острую. Несогласные столь же резко называли его "алармизмом" и "разжиганием военных настроений". "Больной миром" (fredsskadad — швед.) — непростой термин. Но как иначе понять возмущение простой констатацией военных и министров: существует риск войны в Швеции, — отвечает критикам в своей передовице газета Dagens nyheter. — Что, собственно, сказали шведские военные и политики на [конференции] "Народ и оборона" этого года? Что война в Швеции начнется к Дню толстяка (Жирный вторник, выпадающий в 2024 году на 13 февраля — прим. авт.)? Что русский бряцает калашом уже в прихожей? Что все пропало? Такое можно подумать, судя по реакции на заявления министра гражданской обороны Карла-Оскара Булина и главнокомандующего ВС Микаэля Бюдена в Сэлене. Оба говорили, что есть опасность войны в Швеции. Обоих обвинили в разжигании".

Мнения экспертов

Когда первый шок прошел, начались более нюансированные комментарии. "Никто из выступавших в Сэлене или в этой статье не считают, что российское вторжение уже на пороге. Речь в предупреждениях о том, что такое может случиться", — пишет журналистка газеты Svenska Dagbladet Тересе Ларссон Хультин.

Она встретилась с четырьмя экспертами, чтобы узнать у них, что именно сегодня настораживает в текущей обстановке и заставляет делать столь резкие заявления.

На ее вопрос, почему вдруг России захочется начать войну с НАТО, член Совета обороны (совещательный орган, объединяющий представителей правительства и парламентских партий) от Христианско-демократической партии Микаэль Оскарссон, который считает, что следующими "жертвами России" станут страны Балтии, ответил: "Мы не знаем. Но мы знаем, что Россия напала на соседнюю страну, хотя по территории она является самой большой страной в мире. Если Россия победит, я не думаю, что Путин на этом, так сказать, остановится. Есть другие территории, которые привлекают".

Другой эксперт, председатель Шведского атлантического комитета Анника Энгблум, в прошлом аналитик Службы радиоразведки Министерства обороны (FRA), полагает, что нападение на Швецию начнется с так называемых гибридных атак в виде выведения из строя системы железных дорог, разлива нефти из танкера в шведских территориальных водах или организации нападения на шведское судно в другой части мира. Создание хаоса и паники будет предшествовать обычному военному нападению. Энгблум также считает, что Россия "чувствует себя запертой в Балтийском море", где единственный выход в него — вдоль побережья от Санкт-Петербурга до Калининграда. Это обстоятельство делает Швецию, особенно остров Готланд, "интересной в плане ее стратегическо-географического положения". На вопрос же, какие именно события последнего года заставляют политиков говорить о возможной войне, Энгблум сказала, что "ответить здесь могут лишь обладающие информацией. А скорее не ответить, потому что это секрет. Мы просто должны на них полагаться".

Третьего эксперта — главу разведслужбы Must генерал-лейтенанта Томаса Нильссона — беспокоит "перевод экономики РФ на военные рельсы", рост производства вооружений и увеличение ассигнований на военные цели. Однако почему это произошло, он не объясняет и констатирует лишь сам факт. "Мы за этим пристально наблюдали. Когда делается оценка страны, то обычно смотрят на ее потенциал, а также то, что называется "намерениями". То есть желание фактически применять свою военную силу против других", — сказал глава Must.

Четвертый эксперт, специалист по русским войнам, доктор наук Военного института Оскар Йонссон, называет две причины прозвучавших в Сэлене заявлений. Первая — общая обстановка в регионе, а также то, что РФ видит себя находящейся в конфликте с Западом. Вторая — желание шведского правительства и военного руководства добиться того, что, собственно, и случилось после конференции в Сэлене, а именно как следует встряхнуть народ.

Голоса критики

В общем хоре комментариев в главных СМИ страны слышны также критические голоса. Но они звучат отнюдь не так громко и не столь часто. Одни ставят под сомнение не столько содержание прозвучавших заявлений, сколько их тон, другие негодуют по поводу отказа от политики неприсоединения, целых 200 лет служившей на благо и процветание государства.

По мнению бывшего министра иностранных дел Маргот Валльстрём, сегодня непосредственной угрозы военного нападения для Швеции нет. "Это какое-то неразборчивое пение, из которого толком не понятно, что они говорят… Правительству следовало бы помочь нам уяснить, в чем состоят эти угрозы. Должны ли мы готовиться к вторжению? Есть ли другие угрозы и как они выглядят? Дезинформация ли это? Могут ли быть другие атаки на всю нашу общественную систему, и тогда, может быть, они (правительство — прим. авт.) привели бы какие-то примеры для того, чтобы мы серьезно повысили наше внимание", — сказала она в интервью газете Aftonbladet. В противном случае люди только слышат призывы к укреплению обороноспособности и воли к сопротивлению, но что именно для этого предпринимается правительством, они не знают. В результате они растеряны и не понимают, что происходит на самом деле, отмечает Валльстрём. При этом экс-министр иностранных дел подчеркивает, что происходящее вооружение страны является "составной частью глобальной милитаризации, которая идет повсюду".

Председатель общественной организации "Шведский союз за мир и арбитраж" (Svenska Freds) Керстин Бергео называет распространившийся нарратив "неприятным". Она считает, что надо говорить не столько о том, как готовиться воевать, сколько как не допустить возникновения вооруженных конфликтов, поскольку именно это в конечном итоге обеспечивает безопасность и стабильность. "Я не думаю, чтобы шведский народ действительно разделял это чувство страха", — прокомментировала она слова главнокомандующего ВС Микаэля Бюдена и министра гражданской обороны Карла-Оскара Булина на конференции в Сэлене.

Председатель Шведской ассоциации ООН (Svenska FN-förbundet) Аннели Бёрьессон считает звучащую риторику "резкой, серьезной и неожиданной". По ее мнению, ситуация действительно серьезна, однако важно сохранять спокойствие. К ней уже обратилось немало встревоженных молодых людей, которые полагают, что Швеция станет "следующей страной для российского вторжения". "Риск, что Швеция станет следующей после Украины, необычайно мал", — приводит ее слова агентство ТТ.

"Шведский союз за мир и арбитраж" и "Врачи против ядерного оружия" (Läkare mot Kärnvapen) на минувшей неделе представили доклад о последствиях вступления Швеции в НАТО, где выражалась озабоченность по поводу возможного использования шведских военных, а также было озвучено мнение насчет необходимости более тщательного изучения последствий шведского членства в Североатлантическом альянсе.

Кроме того, тревогу вызывает возможность размещения в Швеции ядерного оружия после подписания с США договора о двустороннем сотрудничестве (DCA), согласно которому Вашингтон получает доступ к большому числу баз по всему королевству. Хотя правительство и заявляло, что речи о размещении не идет, генеральный секретарь "Врачей против ядерного оружия" Юсефина Линд полагает, что здесь много неясного. Идет ли речь только о неразмещении этих средств поражения или еще о невозможности их транзита? Могут ли самолеты с ядерным оружием заправляться в Швеции? Не до конца понятно, какие факторы должны наличествовать для констатации угрозы войны и каково само ее определение.

Обе организации выступают за принятие закона, запрещающего нахождение ядерного оружия на территории Швеции — как размещение, так и транзит; как во время войны, так и в мирное время.

За предотвращение, а не подготовку

Наиболее резкие осуждения прозвучавших в Сэлене заявлений можно увидеть в так называемых альтернативных СМИ Швеции, присутствующих главным образом в интернете. Они ставят под вопрос целесообразность вступления страны в НАТО, решение о котором было принято без референдума, заключение DCA, согласно которому американские военные также получают возможность размещать на территории королевства свой контингент, складировать технику и оборудование.

"Наши политики скорее будут готовить нас к отправке нашей молодежи на будущую войну, чем воспринимать знания, которые учат чему-то в деле предотвращения прихода войны", — отметила эксперт по проблемам мира и развития Фрида Странне в беседе с интернет-изданием Nyadagbladet.se, где она указала на серьезный перекос в публичных дебатах по поводу "военных предупреждений": возможность высказываться здесь предоставляется главным образом "милитаристски и пронатовски настроенным профилям и где нюансированные и выступающие за мир голоса запугиваются до полного молчания".

Другое СМИ, канал Swebbtv.se, выпустило статью, где говорится, что без членства в НАТО и заключенного с США военного соглашения ситуация в Швеции и Скандинавии была бы куда более стабильной, чем сейчас. "Правительство вдруг утверждает, что в Швеции может быть война. Проблема лишь в том, что рискованную ситуацию, в которой мы сейчас находимся, создали наши же собственные политики. Они сами могут создать войну, о которой предупреждают", — отмечается в материале.

До этого Swebbtv.se побеседовал с бывшим послом Швеции в России Свеном Хирдманом, который считает, что недавно заключенное соглашение с США означает радикальное изменение стратегической ситуации. "Это соглашение, которое обеспечивает американские военные и стратегические интересы. Это не двустороннее соглашение между США и Швецией о том, что США будут защищать Швецию, — сказал Хирдман в этом интервью. — Поэтому это означает радикальное изменение всей стратегической ситуации в Северной Европе, которое меняет положение, царившее 200 лет начиная с 1812 года, со времен Карла XIV Юхана и [начала] шведского нейтралитета".

В общем, как написал в стихотворении "Я пишу исторический роман" Булат Окуджава, "…каждый пишет, как он слышит. Каждый слышит, как он дышит. Как он дышит, так и пишет, не стараясь угодить…". Правда, писал он это совсем по другому поводу. Наверняка, даже не подозревая, что его слова смогут стать невольной рифмой и отражением совсем иных вещей и событий.