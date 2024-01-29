Дания направит фрегат в Красное море

Iver Huitfeldt отправится в плавание, взяв курс на Суэцкий канал, через который проследует в Красное море

СТОКГОЛЬМ, 29 января. /ТАСС/. Дания направляет фрегат Iver Huitfeldt для укрепления безопасности судоходства в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе в рамках проводимой международной коалицией операции Prosperity Guardian. Об этом сообщает министерство обороны королевства.

"Нападение хуситов на международное судоходство и, следовательно, на безопасность в международных водах вызывает глубокую тревогу и представляет собой серьезную угрозу международному мировому порядку. Будучи крупной морской державой, Дания явно заинтересована в обеспечении безопасности на море. Поэтому правительство приняло решение предоставить военную помощь в виде направления фрегата Iver Huitfeldt в Красное море. Ожидается, что это решение получит широкую поддержку в парламенте, - заявил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

Iver Huitfeldt отправится в плавание, взяв курс на Суэцкий канал, через который он проследует в Красное море. Утверждение парламентом соответствующего законопроекта правительства, которое поддерживается большинством, ожидается 6 февраля.

После обострения конфликта в секторе Газа хуситы предупредили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября 2023 года они атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

12 января вооруженные силы Великобритании и США, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена, включая Сану и Ходейду. Мишенями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции мятежников. В ночь на 23 января Великобритания и США нанесли вторую официально подтвержденную совместную серию ударов, основной целью которых были подземные склады хуситов и объекты, связанные с запуском ракет и воздушным наблюдением.