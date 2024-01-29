В Иране опровергли информацию о просьбе Пекина к Тегерану оказать давление на хуситов

Так официальный представитель иранского МИД Насер Канани Чафи прокомментировал недавнее заявление Reuters

ДУБАЙ, 29 января. /ТАСС/. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи опроверг информацию о том, что Пекин просил Тегеран остановить нападения йеменского шиитского движения "Ансар Аллах" (хуситы) в Красном море.

"Журналистам следует обращаться к официальным источникам, заслуживающим доверия. Это [информация] не имеет под собой никакой основы, и я не знаю источник этой новости и откуда она взялась", - заявил на брифинге представитель МИД Ирана в ответ на вопрос репортера. Его слова приведены в официальном Telegram-канале правительства Ирана.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Китай обратился к Ирану с просьбой помочь прекратить атаки поддерживаемого им движения "Ансар Аллах" в Красном море. По информации агентства, КНР и Иран якобы недавно провели несколько встреч в Пекине и Тегеране, обсудив торговлю и нападения в Красном море.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена. С середины ноября 2023 года они атаковали более 30 гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.