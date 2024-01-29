В КНДР назвали США "пиратской державой" современности

В Центральном телеграфном агентстве Кореи отметили, что так охарактеризовать эту страну позволяют ее действия по экспроприации иранской нефти в недавнем прошлом

СЕУЛ, 29 января. /ТАСС/. Действия США по экспроприации иранской нефти в недавнем прошлом позволяют охарактеризовать Вашингтон как "пиратскую державу" современности. Такая оценка содержится в комментарии, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Поводом для статьи стало "задержание американского танкера St Nikolas Ираном". Как указывает ЦТАК, в Тегеране заявили, что их действия являются ответными и что "дни, когда США крали нефть и сбегали", а также безнаказанно угрожали Ирану, прошли.

"Это можно расценить как естественное наказание для современной "пиратской державы" - для США, которые были основаны и разжирели с помощью агрессии и грабежа. Они без колебания совершают отвратительное преступление - грабят ресурсы других стран средь бела дня", - сказано в комментарии.

"США неоднократно цеплялись за грабеж нефти под вывеской "выполнения санкций" против Ирана", - говорится в статье. Агентство привело ряд случаев: со следовавшим в Венесуэлу танкером в 2020 году, с танкером в акватории ОАЭ в 2021 году, нефть на борту которого была продана. ЦТАК также отметил, что в 2023 году Вашингтон "украл у Сирии нефть и продовольствие".

"Соединенные Штаты, которые везде и всюду в мире прибегали к грабежу и разбою, в самом начале нынешнего года были схвачены за руку и покрылись позором. Вполне естественно, что разбойнические США за свой коварный грабеж обречены на суд справедливости ", - говорится в комментарии.

Ранее в Министерстве судоходства и островной политики Греции сообщили о захвате танкера St Nikolas, связанного с греческой судоходной компанией Empire Navigation, в состав экипажа которого входят капитан-грек и 18 моряков-филиппинцев. В прошлом, как утверждает греческая газета "Эфимерида тон синдактон", танкер использовался для перевозок находящейся под международными санкциями иранской нефти, после чего был "конфискован и оштрафован США".