В Турции заявили, что в Газе без помощи мирового сообщества могут погибнуть 2 млн человек

Глава МИД Хакан Фидан сообщил, что происходящее в Газе - это "трагедия иного масштаба".

АНКАРА, 29 января. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что без мер со стороны международного сообщества ситуация в секторе Газа может стать катастрофической, и погибнет 2 млн человек. Об этом он сказал на пресс-конференции в Албании, где находится с официальным визитом.

"Гуманитарная помощь и медицинские препараты не пускают в Газу. Это является предвестником крупной катастрофы внутри сектора. Я призываю международное сообщество принять различные доступные меры, чтобы не допустить уничтожения 2 млн человек, которые стали заложниками голода и эпидемий", - сказал он. Трансляцию вело агентство Anadolu.

По его словам, происходящее в Газе - это "трагедия иного масштаба". "Если ее не начать предотвращать сейчас, то может стать слишком поздно. Если помимо бомб люди там станут умирать от голода и болезней, это станет большим моральным бременем, которое мировое общественное мнение не выдержит", - добавил он.