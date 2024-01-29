В ЕС сообщили, что ожидают от Киева "честного расследования" воровства оружия

СБУ ранее предъявила обвинение служащему Минобороны и еще нескольким подозреваемым в попытке украсть почти $40 млн при закупке минометных снарядов

БРЮССЕЛЬ, 29 января. /ТАСС/. Евросоюз ожидает честного расследования фактов коррупции и воровства на Украине при поставках оружия, сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Мы осведомлены о сообщениях о коррупции в отношении поставок ряда видов вооружений на Украину. Нам известно, что правительство Украины запустило расследование этих фактов. Мы уверены, что расследование будет доведено до конца. У нас нет сомнений в честности расследования", - сказал он на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос, уверена ли Еврокомиссия, что западные поставки оружия Киеву не разворовываются.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение служащему Минобороны и еще нескольким подозреваемым в попытке украсть 1,5 млрд гривен (почти $40 млн) при закупке минометных снарядов.

Как указали в спецслужбе, подозреваемые пытались украсть почти 1,5 млрд гривен на приобретении 100 тыс. минометных боеприпасов для ВС Украины. По данным следствия, в августе 2022 года чиновники заключили контракт на закупку оптовой партии снарядов с поставщиком вооружений "Львовский арсенал".

После получения средств менеджмент компании перечислил часть денег на баланс иностранной коммерческой структуры, которая должна была поставить заказанные боеприпасы на Украину. Однако компания не отправила ни одного снаряда, а полученные средства перевела на счета еще одной аффилированной структуры на Балканах. Остальная часть суммы осталась на счетах украинской компании в одном из банков в Киеве, проинформировали в СБУ.