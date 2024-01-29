США заявили, что ответят на атаки по американским военным на Ближнем Востоке

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что при этом его страна не хочет начинать войну с Ираном

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты дадут ответ на атаки по своим военнослужащим на Ближнем Востоке, вместе с тем Вашингтон не хочет начинать войну с Ираном. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы, безусловно, это сделаем в то время и тем способом, который посчитаем подходящим", - сказал он в интервью телеканалу NBC в ответ на вопрос, ответит ли Вашингтон на атаки на своих военных на Ближнем Востоке, в частности на удар беспилотника по военному объекту США на границе Иордании и Сирии, который был запущен якобы проиранскими группами. Вместе с тем на вопрос о том, готов ли Вашингтон нанести удар по иранской территории, Кирби заявил, что США "не ищут войны с Ираном".