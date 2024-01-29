29 января, 14:19
Палестино-израильский конфликт

В Минздраве сообщили о гибели 215 человек за сутки

Тела некоторых погибших находятся под завалами, медики пока не могут до них добраться

КАИР, 29 января. /ТАСС/. По меньшей мере 215 человек погибли в результате бомбардировок и обстрелов израильскими силами различных районов сектора Газа за последние сутки.

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Такие данные привело министерство здравоохранения палестинского анклава.

По его информации, "за последние 24 часа погибли 215 человек, еще 300 пострадали". В Минздраве Газы также подчеркнули, что "общее число жертв израильской агрессии с октября прошлого года возросло до 26 637, еще 65 387 человек получили ранения". Тела некоторых погибших находятся под завалами, медики пока не могут до них добраться. 

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