Нетаньяху заявил, что в случае победы ХАМАС в Газе "Европа будет следующей"

По словам израильского премьер-министра, Западу следует рассматривать конфликт на Ближнем Востоке не как "мелкую стычку", а как "крупную конфронтацию" с участием "оси зла Ирана"

ЛОНДОН, 29 января. /ТАСС/. Безопасность США и европейских стран будет в опасности в том случае, если Израиль не доведет до конца операцию против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу Talk TV.

"Если варварство победит здесь, то Европа и Америка будут следующими. Мы должны победить в Газе и добиться тотальной победы. ХАМАС нельзя оставлять", - сказал он. По его словам, Западу следует рассматривать конфликт между Израилем и ХАМАС не как "мелкую стычку", а как "крупную конфронтацию" с участием "оси зла Ирана". "Если международное сообщество не может выдержать накал общественного мнения, то нам придется делать это в одиночку. Мы сделаем то, что должны сделать", - добавил премьер.

Нетаньяху отметил, что после разгрома ХАМАС процесс демилитаризации Газы должен проводиться исключительно силами безопасности Израиля. При этом он выступил против того, чтобы Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) работало в анклаве по завершении израильской военной операции. Нетаньяху сказал, что "в школах БАПОР преподавались доктрины об уничтожении Израиля".

"Мы обнаружили, что 13 сотрудников ООН в действительности участвовали прямым или косвенным образом в массовых убийствах 7 октября. В Газе нужна не только полная победа над ХАМАС, но и устойчивая демилитаризация. Это может быть осуществлено только Израилем. Если есть другая международная сила, которая может бороться с возрождением терроризма, дайте мне знать", - указал премьер.

Говоря о процессе освобождения удерживаемых ХАМАС израильских заложников, Нетаньяху заявил, что "будет требовать от Катара" оказать воздействие на палестинских боевиков с тем, чтобы пленные могли вернуться к своим семьям.