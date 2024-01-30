В кабмине Украины подтвердили внесение в Раду нового законопроекта о мобилизации

В карточке законопроекта указано, что он передан на рассмотрение руководства парламента

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной раде новую версию законопроекта о правилах мобилизации. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Кабинетом министров Украины как субъектом законодательной инициативы зарегистрирован в Верховной раде проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета", - написал он в своем Telegram-канале.

Законопроект также появился на сайте Верховной рады, однако текст документа пока не опубликован. В карточке законопроекта указано, что он передан на рассмотрение руководства парламента.

Ранее 30 января депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщал, что кабмин утвердил новую редакцию законопроекта и направил ее в парламент.

Первая версия законопроекта о новых правилах мобилизации поступила в Верховную раду 25 декабря прошлого года и предлагала разрешить властям мобилизовать даже инвалидов III группы, рассылать повестки в электронном виде и ограничивать права уклонистов, в том числе покинувших страну. После этого в СМИ распространились кадры, как украинцы в разных странах выстраиваются в огромные очереди в консульства, чтобы переоформить документы до того, как ужесточенные правила будут приняты. Однако законопроект вызвал разногласия среди парламентариев и 11 января был направлен на доработку.